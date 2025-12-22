Napoli Conte | Complimenti ai ragazzi che hanno fatto un torneo impeccabile Chi vince rimane!

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha commentato il successo in Supercoppa contro il Bologna, sottolineando l’impegno dei propri giocatori. Ha espresso apprezzamento per la prestazione della squadra durante il torneo, indicando che chi vince dimostra di aver meritato il risultato. Le sue parole riflettono l’importanza del percorso e dell’impegno collettivo nel raggiungimento di obiettivi importanti.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo il trionfo in Supercoppa contro il Bologna. Queste le sue parole: "Complimenti soprattutto ai ragazzi che hanno fatto un torneo impeccabile, hanno dimostrato che ci tenevano e c'era voglia di regalarci questo trofeo e di regalarlo ai tifosi del Napoli. E anche di fare un buon Natale, festeggiarlo con un trofeo in bacheca ci piace e ci fa passare un Natale molto sereno. Veniamo da uno Scudetto vinto e adesso una Supercoppa italiana, vinta contro squadre molto forti". Aveva detto Conte che ci si ricorda solo di chi vince.

