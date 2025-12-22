Napoli e Bologna si preparano alla finale della Supercoppa italiana, un incontro che rappresenta un importante momento per entrambe le squadre. Con le rispettive ambizioni, i club si sfidano per conquistare il primo trofeo della stagione. In questo scenario, le scelte tecniche e la strategia avranno un ruolo determinante nel definire il risultato finale. Conte ha le idee chiare, e la sua presenza sulla panchina potrebbe fare la differenza.

Cresce l’attesa per la finale della Supercoppa italiana, Napoli e Bologna si giocano il primo trofeo della stagione. Antonio Conte, è pronto a sciogliere gli ultimi dubbi legati alla formazione che scenderà in campo dal 1?: Alessandro Buongiorno viaggia verso la seconda panchina consecutiva. Napoli-Bologna, piovono conferme: le possibili scelte di Conte. Tutto pronto per la finale di Supercoppa italiana, che vedrà di fronte il Napoli, fresco vincitore dello Scudetto, e il Bologna, vincitore dell’ultima edizione della Coppa Italia. I due club, hanno battuto rispettivamente il Milan di Allegri e l’Inter di Chivu, arrivando così a giocarsi questa prestigiosa finale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Napoli-Bologna, un big verso la panchina: Conte ha le idee chiare

