Napoli-Bologna | tutte le informazioni sulla finale di Supercoppa Italiana
Oggi, lunedì 22 dicembre, è in programma la finale della Supercoppa Italiana 20252026 tra SSC Napoli e Bologna FC 1909, che si sfidano per aggiudicarsi il primo trofeo della stagione. La partita si gioca in Riyadh allo Stadio Al-Awwal Park, consolidando la presenza della competizione in Arabia Saudita anche per questa edizione. Orario e dove vedere la finale. La sfida tra Napoli e Bologna inizierà alle ore 20:00 (ora italiana) di oggi al King Saud University Stadium di Riad. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Italia 1 e sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.
