Vincenzo Italiano ha un’idea fissa nella testa: sulle zolle del King Saud Stadium questa notte passa la storia. La seconda idea è quasi un corollario: quando passa il treno della storia bisogna fare di tutto per salirci. Si può discettare a lungo se Napoli-Bologna sia Storia con la ‘esse’ maiuscola o meno, ma storia comunque è: perché sarà la prima volta del Bologna in una finale di Supercoppa Italiana, competizione che esiste da quasi quarant’anni. A proposito di Storia. L’ultimo anno solare in cui i rossoblù hanno conquistato due trofei si perde nella notte dei tempi: 1937. Quello era il Bologna che faceva tremare il mondo e che mise in bacheca a strettissimo giro di posta scudetto e Trofeo dell’Esposizione di Parigi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli-Bologna, tutta un’altra storia. Supercoppa, Italiano sfida Conte: "Siamo qui per farci ricordare»

Leggi anche: Conte ricorda due volte all’Inter perché il Napoli è in Supercoppa: “Siamo qui e ce lo siamo guadagnato, non per invito”

Leggi anche: Napoli Bologna, si decide la Supercoppa Italiana a Riyadh! Conte e Italiano per la storia, in una finale piena di significati sportivi e simbolici

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Napoli-Bologna: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la finale di Supercoppa italiana - Gli azzurri di Antonio Conte, dopo aver eliminato il Milan, affrontano i rossoblù di Vincenzo Italiano, vittoriosi ai calci di rigore contro l'Inter ... tuttosport.com