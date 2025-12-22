Napoli-Bologna tutta un’altra storia Supercoppa Italiano sfida Conte | Siamo qui per farci ricordare
Vincenzo Italiano ha un’idea fissa nella testa: sulle zolle del King Saud Stadium questa notte passa la storia. La seconda idea è quasi un corollario: quando passa il treno della storia bisogna fare di tutto per salirci. Si può discettare a lungo se Napoli-Bologna sia Storia con la ‘esse’ maiuscola o meno, ma storia comunque è: perché sarà la prima volta del Bologna in una finale di Supercoppa Italiana, competizione che esiste da quasi quarant’anni. A proposito di Storia. L’ultimo anno solare in cui i rossoblù hanno conquistato due trofei si perde nella notte dei tempi: 1937. Quello era il Bologna che faceva tremare il mondo e che mise in bacheca a strettissimo giro di posta scudetto e Trofeo dell’Esposizione di Parigi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
