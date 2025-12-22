Napoli-Bologna trionfo azzurro | arriva il super commento di De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis ha commentato la vittoria del Napoli contro il Bologna nella finale di Supercoppa Italiana. La sua dichiarazione riflette l’andamento della partita e l’importanza di questo traguardo per il club. In questo articolo, analizzeremo le sue parole e il contesto della vittoria azzurra.

Aurelio De Laurentiis ha commentato la vittoria del Napoli sul Bologna in finale di Supercoppa Italiana. Un successo netto, dopo una gara dominata. Il patron degli azzurri ha pubblicato su X un messaggio ricco di orgoglio e soddisfazione. De Laurentiis esalta il suo Napoli: il commento dopo la Supercoppa. Dopo lo Scudetto a fine maggio, il Napoli vince anche la Supercoppa Italiana in questo finale di 2025. Un doppio titolo come successo solamente nel 1990 ai tempi di Diego Armando Maradona. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha potuto pubblicare il suo consueto commento su X, esaltandosi per il grande risultato della serata. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli-Bologna, trionfo azzurro: arriva il super commento di De Laurentiis Leggi anche: Napoli, De Laurentiis blinda il leader azzurro: rinnovo imminente! Leggi anche: Calciomercato Napoli, De Laurentiis blinda il big azzurro: rinnovo imminente! Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Saputo e il suo Bologna per il sogno: Non mi rendo conto di essere qui; Mondiale per Club, nuovo trionfo per il volley azzurro; Supercoppa a Riad Napoli guida la parata di stelle contro Inter, Milan e Bologna per il trionfo azzurro; SSCN - Napoli-Bologna, i precedenti e le statistiche, match preview e focus. Supercoppa: trofeo conquistato dal Napoli contro il Bologna… TRIONFO AZZURRO (2-0, 39' e 57' Neres) - Bologna: Antonio Conte conferma lo stesso undici che ha battuto il Milan per la conquista del trofeo 90’+ 4' trionfa il Napoli di CONTE che si aggiudica la SUPERCOPPA, vittoria meri ... 100x100napoli.it

Il Napoli trionfa in Arabia, il 2-0 al Bologna vale la Supercoppa - La Supercoppa Italia torna a Napoli, a undici anni dall'ultima volta. rainews.it

Napoli-Bologna, gli azzurri vincono la Supercoppa: è il trionfo di De Laurentiis - È tornato a farsi sentire Aurelio De Laurentiis, patron di un Napoli che ha saputo mettere ancora una volta le mani sul trofeo. msn.com

Supercoppa italiana, Napoli-Bologna 2-0: doppietta di Neres, terzo trofeo per gli azzurri Al-Awwal Park Riyadh Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/supercoppa-pronto-italian-show-arabia-saudita-milan-napoli-bologna-inter-calcio- - facebook.com facebook

#Ferrara, #NapoliBologna e il retroscena su #Conte: "Non ci eravamo molto simpatici. Alla #Juve..." x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.