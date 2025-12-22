Napoli Bologna streaming e diretta tv | dove vedere la finale della Supercoppa italiana

. NAPOLI BOLOGNA STREAMING TV – Questa sera, lunedì 22 dicembre 2025, alle ore 20 Napoli e Bologna scendono in campo a Riad (Arabia Saudita) per la finale della Supercoppa italiana. Dove vederla in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La finale di Supercoppa italiana tra Napoli e Bologna sarà visibile in diretta tv (gratis) su Italia 1 e in live streaming sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Tpi.it

