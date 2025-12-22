Il ds del Napoli, Giovanni Manna ha parlato a poche ore dall’inizio della sfida con il Bologna, valida per la finale di Supercoppa Italiana. Non solo un avvertimento in vista del big match di questa sera, ma anche maggiori delucidazioni sul futuro di Lorenzo Lucca. Napoli-Bologna, le parole di Manna sul futuro di Lucca. Ai microfoni di SportMediaset, Giovanni Manna ha subito parlato del big match di questa sera: “Può diventare una serata storica ma dobbiamo giocarla, contro una squadra forte e che ha meritato di essere qui. Siamo contenti di giocare questa partita, che sarà molto lunga. Dobbiamo stare sul pezzo”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Bologna, Manna: “Può diventare una serata storica, ma va giocata. Lucca sul mercato? Vi dico tutto”

