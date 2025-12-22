napoli bologna le probabili formazioni e dove vederla in tv

Bologna, 22 dicembre 2025 – E’ uno degli uomini in maggior difficoltà: tra i pochi, in realtà, al netto dell’emergenza infortuni. Ma è il capitano in pectore sul campo, in assenza di De Silvestri. Di più: è stato fondamentale da trequartista nel Bologna di Thiago Motta che volò verso la Champions e dopo la rottura del crociato, l’operazione e la rieducazione tornò a gennaio per poi riciclarsi da mediano e uomo di equilibrio nel nuovo Bologna di Italiano, risultando cruciale nella finale di Coppa Italia. Nell’ultima di campionato con la Juventus ha faticato perdendo il confronto diretto con Thuram e finendo sostituito: ma non è detto che con il Napoli non abbia una nuova chance. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

