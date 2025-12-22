Napoli ha conquistato la Supercoppa italiana battendo Bologna 2-0 a Riad. La squadra di Luciano Spalletti, grazie alla doppietta di Neres, ha ottenuto il trofeo dopo una finale equilibrata. La vittoria rappresenta il coronamento di una buona stagione per gli azzurri, che hanno dimostrato solidità e determinazione durante l'intero torneo.

Inter News 24 Napoli Bologna Supercoppa, trionfo meritato a Riad: la squadra di Conte batte i felsinei 2-0 e chiude una Final Four impeccabile. La Supercoppa Italiana torna a tingersi d’azzurro. Il Napoli supera 2-0 il Bologna nella finale disputata a Riad e conquista il primo trofeo della stagione, chiudendo nel migliore dei modi il proprio percorso nella Final Four. Dopo il successo in semifinale contro il Milan, la formazione partenopea conferma solidità, intensità e qualità anche nell’atto conclusivo del torneo. La squadra guidata da Antonio Conte, allenatore noto per il suo calcio aggressivo e organizzato, ha approcciato la gara con grande attenzione tattica, limitando le iniziative offensive degli emiliani e colpendo con cinismo nei momenti chiave del match. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Napoli Bologna, i partenopei si aggiudicano la Supercoppa: doppietta di Neres e trofeo agli azzurri

