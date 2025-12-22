La finale della Supercoppa Italiana 2025 se la giocano Napoli e Bologna lunedì sera, quindi la vincitrice dell’ultimo campionato e dell’ultima Coppa Italia. Il Napoli ha eliminato il Milan in maniera abbastanza netta in semifinale grazie alle reti di Neres e Hojlund, attraverso una prestazione solida in difesa ma anche sorprendente sul piano fisico. I . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Napoli-Bologna (Finale Supercoppa, lunedì 22 dicembre 2025 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Meno di tre gol a Riad

Leggi anche: Napoli-Bologna (Finale Supercoppa, lunedì 22 dicembre 2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. Meno di tre gol a Riad

Leggi anche: Napoli-Bologna (Finale Supercoppa, lunedì 22 dicembre 2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Verso Napoli-Bologna, finale di Supercoppa: i 43 giorni che hanno cambiato gli azzurri, il piano di Italiano per l'impresa; Napoli-Bologna: le probabili formazioni della finale e dove vederla in tv; Pronostico Napoli-Bologna quote analisi finale Supercoppa 2025; Supercoppa Italiana, il Bologna batte 4-3 ai rigori l’Inter: è in finale contro il Napoli.

Napoli-Bologna, in diretta la finale di Supercoppa: in palio il primo trofeo della stagione - Bologna, in campo alle 20 a Riad: i campioni d'Italia sfidano i vincitori della Coppa Italia per ... fanpage.it