Napoli-Bologna Finale Supercoppa lunedì 22 dicembre 2025 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici Meno di tre gol a Riad

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La finale della Supercoppa Italiana 2025 si svolgerà a Riad, tra Napoli e Bologna, lunedì 22 dicembre alle ore 20:00. In questa occasione si affronteranno le due squadre vincitrici dei principali trofei nazionali. Di seguito, formazioni, quote e pronostici per un incontro che si preannuncia equilibrato, con meno di tre gol previsti.

La finale della Supercoppa Italiana 2025 se la giocano Napoli e Bologna lunedì sera, quindi la vincitrice dell’ultimo campionato e dell’ultima Coppa Italia. Il Napoli ha eliminato il Milan in maniera abbastanza netta in semifinale grazie alle reti di Neres e Hojlund, attraverso una prestazione solida in difesa ma anche sorprendente sul piano fisico. I . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

napoli bologna finale supercoppa luned236 22 dicembre 2025 ore 20 00 formazioni quote pronostici meno di tre gol a riad

© Infobetting.com - Napoli-Bologna (Finale Supercoppa, lunedì 22 dicembre 2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. Meno di tre gol a Riad

Leggi anche: Napoli-Bologna (Finale Supercoppa, lunedì 22 dicembre 2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Napoli-Bologna (Finale Supercoppa, lunedì 22 dicembre 2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Napoli-Bologna: le probabili formazioni della finale e dove vederla in tv; Verso Napoli-Bologna, finale di Supercoppa: i 43 giorni che hanno cambiato gli azzurri, il piano di Italiano per l'impresa; Napoli-Bologna, le probabili formazioni della finale di Supercoppa italiana; Napoli-Bologna finale di Supercoppa italiana: Inter fuori ai rigori, lunedì sfida per il trofeo.

napoli bologna finale supercoppaNapoli-Bologna: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la finale di Supercoppa italiana - Gli azzurri di Antonio Conte, dopo aver eliminato il Milan, affrontano i rossoblù di Vincenzo Italiano, vittoriosi ai calci di rigore contro l'Inter ... tuttosport.com

napoli bologna finale supercoppaSupercoppa, Napoli-Bologna: dove vedere la finale in tv e in streaming, orario, formazioni - Finale Supercoppa Italiana 2025: sfida tra il Napoli di Conte e il Bologna di Italiano. sport.virgilio.it

napoli bologna finale supercoppaQuanto guadagna chi vince la Supercoppa Italiana: il montepremi per Napoli o Bologna - Il montepremi della Supercoppa Italiana è di 22 milioni di euro. fanpage.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.