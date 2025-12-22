Napoli-Bologna Finale Supercoppa lunedì 22 dicembre 2025 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici Meno di tre gol a Riad
La finale della Supercoppa Italiana 2025 si svolgerà a Riad, tra Napoli e Bologna, lunedì 22 dicembre alle ore 20:00. In questa occasione si affronteranno le due squadre vincitrici dei principali trofei nazionali. Di seguito, formazioni, quote e pronostici per un incontro che si preannuncia equilibrato, con meno di tre gol previsti.
La finale della Supercoppa Italiana 2025 se la giocano Napoli e Bologna lunedì sera, quindi la vincitrice dell'ultimo campionato e dell'ultima Coppa Italia. Il Napoli ha eliminato il Milan in maniera abbastanza netta in semifinale grazie alle reti di Neres e Hojlund, attraverso una prestazione solida in difesa ma anche sorprendente sul piano fisico.
Napoli contro Bologna. Antonio Conte contro Vincenzo Italiano. Il Napoli per chiudere il 2025 con un altro trofeo. Il Bologna per un raggiungere un traguardo storico. Questa sera, a Riyadh, andrà in scena la finale della 38ª edizione della Supercoppa Italiana. - facebook.com facebook
#NapoliBologna, l’arte di fare il calcio Il commento del direttore Ivan Zazzaroni x.com
