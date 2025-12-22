La finale della Supercoppa Italiana 2025 si svolgerà a Riad, tra Napoli e Bologna, lunedì 22 dicembre alle ore 20:00. In questa occasione si affronteranno le due squadre vincitrici dei principali trofei nazionali. Di seguito, formazioni, quote e pronostici per un incontro che si preannuncia equilibrato, con meno di tre gol previsti.

La finale della Supercoppa Italiana 2025 se la giocano Napoli e Bologna lunedì sera, quindi la vincitrice dell’ultimo campionato e dell’ultima Coppa Italia. Il Napoli ha eliminato il Milan in maniera abbastanza netta in semifinale grazie alle reti di Neres e Hojlund, attraverso una prestazione solida in difesa ma anche sorprendente sul piano fisico. I . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Napoli-Bologna (Finale Supercoppa, lunedì 22 dicembre 2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. Meno di tre gol a Riad

Leggi anche: Napoli-Bologna (Finale Supercoppa, lunedì 22 dicembre 2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Napoli-Bologna (Finale Supercoppa, lunedì 22 dicembre 2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Napoli-Bologna: le probabili formazioni della finale e dove vederla in tv; Verso Napoli-Bologna, finale di Supercoppa: i 43 giorni che hanno cambiato gli azzurri, il piano di Italiano per l'impresa; Napoli-Bologna, le probabili formazioni della finale di Supercoppa italiana; Napoli-Bologna finale di Supercoppa italiana: Inter fuori ai rigori, lunedì sfida per il trofeo.

Napoli-Bologna: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la finale di Supercoppa italiana - Gli azzurri di Antonio Conte, dopo aver eliminato il Milan, affrontano i rossoblù di Vincenzo Italiano, vittoriosi ai calci di rigore contro l'Inter ... tuttosport.com