Napoli Bologna, finale di Supercoppa Italiana: le mosse di Italiano per il match. Tra attenzione alle rotazioni, mantenimento del gruppo e valutazione delle condizioni di Immobile, il Bologna si prepara a affrontare la sfida. Sotto il cielo d’Arabia, la squadra emiliana conferma la propria identità in vista della finale contro il Napoli di questa sera.

Napoli Bologna, finale di Supercoppa Italiana: le mosse di Italiano per il match! Tra gruppo, rotazioni e le condizioni di Immobile Sotto il cielo d’Arabia, il Bologna ribadisce la propria identità in vista della finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli di questa sera. A raccontarla è Lorenzo De Silvestri, capitano e “sindaco” dello spogliatoio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Napoli Bologna, finale di Supercoppa Italiana: le mosse di Italiano per il match! Importante fare gruppo, poche rotazioni mirate e le condizioni di Immobile: le ultime sui rossoblù

Leggi anche: Convocati Bologna, le scelte di Italiano in vista del match degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Parma: torna a disposizione Ciro Immobile per i rossoblù!

Leggi anche: Supercoppa, Bologna-Inter 1-1 (4-3 d.c.r.), le pagelle: rossoblù in finale contro il Napoli

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Verso Napoli-Bologna, finale di Supercoppa: i 43 giorni che hanno cambiato gli azzurri, il piano di Italiano per l'impresa; Napoli-Bologna: le probabili formazioni della finale e dove vederla in tv; Napoli-Bologna, le probabili formazioni della finale di Supercoppa italiana; Napoli-Bologna finale di Supercoppa italiana: Inter fuori ai rigori, lunedì sfida per il trofeo.

Napoli-Bologna: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la finale di Supercoppa italiana - Gli azzurri di Antonio Conte, dopo aver eliminato il Milan, affrontano i rossoblù di Vincenzo Italiano, vittoriosi ai calci di rigore contro l'Inter ... tuttosport.com