Napoli Bologna finale di Supercoppa Italiana | Conte perde ancora Beukama! Prosegue l'emergenza infortuni dei partenopei | scelte forzate per il tecnico

22 dic 2025

Napoli Bologna, finale di Supercoppa Italiana: i partenopei affrontano il match con alcune assenze importanti, tra cui quella di Beukema a causa di un infortunio. La situazione degli infortuni prosegue a complicare le scelte di formazione di Conte, che si vede costretto a optare per soluzioni forzate. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre, anche in considerazione delle difficoltà degli azzurri.

Napoli Bologna, finale di Supercoppa Italiana: i partenopei perdono di nuovo Beukema per infortunio. Conte cambia poco in vista del match Brutte notizie per il Napoli alla vigilia della sfida contro il Bologna. Come riportato da Tuttosport, Sam Beukema è costretto a dare forfait anche per la finale di Riyadh, allungando una lista di infortuni . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

