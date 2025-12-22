Napoli-Bologna è finale di Supercoppa | le probabili formazioni
Sarà Napoli contro Bologna l’atto conclusivo della Supercoppa Italiana. A Riad va in scena una finale inedita, conquistata sul campo: i partenopei hanno liquidato il Milan con un secco 2-0, mentre i rossoblù hanno avuto la meglio sull’Inter al termine della lotteria dei rigori. In palio c’è il trofeo e un posto nell’albo d’oro, dove oggi figura il Milan. In caso di parità al 90’, niente tempi supplementari: si deciderà tutto direttamente dal dischetto. Il cammino verso la finale. Il Napoli è arrivato per primo all’appuntamento decisivo, imponendo ritmo e solidità contro i rossoneri. Ventiquattro ore dopo il Bologna ha risposto con una prova di grande personalità, resistendo all’Inter e risultando più freddo dagli undici metri. 🔗 Leggi su Como1907news.com
