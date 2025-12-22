Napoli-Bologna di Supercoppa Italiana | come vederla in streaming dall’estero
Ci siamo: questa sera si gioca la finale della Supercoppa Italiana 2025-2026. Il match che assegnerà il trofeo sarà Napoli-Bologna: le due squadre, rispettivamente detentrici dello Scudetto e della Coppa Italia, scenderanno in campo a Riyad alle ore 20. La partita in Italia verrà trasmessa in diretta televisiva su Italia 1 e in streaming su . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Napoli-Milan di Supercoppa Italiana: come vederla in streaming dall’estero
Leggi anche: Napoli-Bologna in finale di Supercoppa Italiana, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni
Supercoppa italiana, Bologna-Inter 4-3 dopo i rigori: passano i rossoblù - Supercoppa, seconda semifinale: Bologna-Inter 4-3. La sintesi; Napoli-Bologna, le probabili formazioni della finale di Supercoppa italiana; Napoli-Bologna: le probabili formazioni della finale e dove vederla in tv; Napoli-Bologna finale di Supercoppa italiana: Inter fuori ai rigori, lunedì sfida per il trofeo.
Napoli-Bologna: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la finale di Supercoppa italiana - Gli azzurri di Antonio Conte, dopo aver eliminato il Milan, affrontano i rossoblù di Vincenzo Italiano, vittoriosi ai calci di rigore contro l'Inter ... tuttosport.com
Napoli-Bologna in finale di Supercoppa Italiana, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni - Bologna scendono in campo per la finale della Supercoppa Italiana 2025: si gioca allo stadio Al- fanpage.it
Quanto guadagna chi vince la Supercoppa Italiana: il montepremi per Napoli o Bologna - Il montepremi della Supercoppa Italiana è di 22 milioni di euro. fanpage.it
#NapoliBologna, l’arte di fare il calcio Il commento del direttore Ivan Zazzaroni x.com
Il trofeo della Supercoppa Italiana è arrivato a Riyadh: alla finalissima tra Napoli e Bologna manca davvero pochissimo! Realizzata in alluminio aeronautico, la coppa è rivestita in pelle di vitello con motivo ottagonale iconico del brand e completata da chius - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.