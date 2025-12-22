Dopo la vittoria per 2-0 contro il Bologna, Antonio Conte ha commentato l’incontro ai microfoni di SportMediaset. Il tecnico ha sottolineato l’importanza del risultato, evidenziando come la squadra abbia dimostrato un buon livello di prestazione, ma anche la consapevolezza di dover ancora lavorare per raggiungere la piena maturità e il pieno controllo.

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo Napoli-Bologna. Gli azzurri sono stati dominanti e con un netto 2-0 si sono portati a casa la coppa. Il tecnico leccese ha avuto modo di tessere le lodi della sua squadra, ribadendo però che c’è ancora tanta strada da fare per imporsi con un ciclo. Conte esalta la squadra: poi il commento sul ciclo Napoli. L’allenatore del Napoli ha subito esaltato il lavoro dei suoi calciatori: “Complimenti ai ragazzi, sono stati impeccabili. Ci tenevano, c’era voglio di regalarci questo trofeo e di fare un buon Natale. Festeggiarlo con un trofeo in bacheca ci piace e ci fa trascorrere delle feste serene, visto che veniamo da uno Scudetto vinto e con una Supercoppa vinta contro squadre forti”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Bologna, Conte: “Ci tenevamo tanto a vincere. Non siamo ancora pronti a comandare”

Leggi anche: Steaua Bucarest Bologna, la dedica di Niccolini a Italiano: «Non l’ho ancora sentito, ci tenevamo a dedicargli questa vittoria». Le sue parole

Leggi anche: Allegri dopo Milan-Pisa: “Ci tenevamo a vincere, ma questo pareggio ci farà crescere”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Conte: “La Supercoppa è il primo obiettivo, vogliamo entrare nella storia”; Supercoppa Napoli-Bologna: Conte accusa tutti di memoria corta, Italiano chiede aiuto a Baggio; Lang e Neres si divertono così: guardate che fanno prima di Napoli-Bologna | VIDEO; Napoli, Conte: Ci teniamo stretto Hojlund. Abbiamo fatto una partita tosta.

Festa Napoli in Supercoppa, Neres porta in trionfo Conte: Bologna ko in finale - I campioni d'Italia contendono ai detentori della Coppa Italia l'ultimo atto delle Final Four. tuttosport.com