Napoli-Bologna Conte | Ci tenevamo tanto a vincere Non siamo ancora pronti a comandare
Dopo la vittoria per 2-0 contro il Bologna, Antonio Conte ha commentato l’incontro ai microfoni di SportMediaset. Il tecnico ha sottolineato l’importanza del risultato, evidenziando come la squadra abbia dimostrato un buon livello di prestazione, ma anche la consapevolezza di dover ancora lavorare per raggiungere la piena maturità e il pieno controllo.
Antonio Conte ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo Napoli-Bologna. Gli azzurri sono stati dominanti e con un netto 2-0 si sono portati a casa la coppa. Il tecnico leccese ha avuto modo di tessere le lodi della sua squadra, ribadendo però che c’è ancora tanta strada da fare per imporsi con un ciclo. Conte esalta la squadra: poi il commento sul ciclo Napoli. L’allenatore del Napoli ha subito esaltato il lavoro dei suoi calciatori: “Complimenti ai ragazzi, sono stati impeccabili. Ci tenevano, c’era voglio di regalarci questo trofeo e di fare un buon Natale. Festeggiarlo con un trofeo in bacheca ci piace e ci fa trascorrere delle feste serene, visto che veniamo da uno Scudetto vinto e con una Supercoppa vinta contro squadre forti”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Leggi anche: Steaua Bucarest Bologna, la dedica di Niccolini a Italiano: «Non l’ho ancora sentito, ci tenevamo a dedicargli questa vittoria». Le sue parole
Leggi anche: Allegri dopo Milan-Pisa: “Ci tenevamo a vincere, ma questo pareggio ci farà crescere”
Conte: “La Supercoppa è il primo obiettivo, vogliamo entrare nella storia”; Supercoppa Napoli-Bologna: Conte accusa tutti di memoria corta, Italiano chiede aiuto a Baggio; Lang e Neres si divertono così: guardate che fanno prima di Napoli-Bologna | VIDEO; Napoli, Conte: Ci teniamo stretto Hojlund. Abbiamo fatto una partita tosta.
Festa Napoli in Supercoppa, Neres porta in trionfo Conte: Bologna ko in finale - I campioni d'Italia contendono ai detentori della Coppa Italia l'ultimo atto delle Final Four. tuttosport.com
Supercoppa Napoli-Bologna 2-0, la doppietta di Neres stende i rossoblù - Un gol per tempo del brasiliano spegne i sogni di gloria del club di Joey Saputo, stanco e sottotono di fronte ad una squadra di Conte apparsa più in palla e affamata ... ilrestodelcarlino.it
Supercoppa, Napoli-Bologna 2-0, a breve Conte in conferenza - Leggi la conferenza stampa di Conte dopo la vittoria del Napoli nella Supercoppa contro il Bologna, con tutte le sue dichiarazioni. ilnapolista.it
Doppietta David #Neres: il #Napoli vince la #SupercoppaItaliana. Battuto il #Bologna 2-0 x.com
Supercoppa italiana, Napoli-Bologna 2-0: doppietta di Neres, terzo trofeo per gli azzurri Al-Awwal Park Riyadh Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/supercoppa-pronto-italian-show-arabia-saudita-milan-napoli-bologna-inter-calcio- - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.