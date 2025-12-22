Napoli-Bologna clamoroso in finale di Supercoppa | stadio deserto

A Riad, alle ore 20 su Italia 1, si disputa la finale di Supercoppa tra Napoli e Bologna. La partita rappresenta l’atteso confronto tra i campioni d’Italia e i detentori della Coppa Italia, in un contesto internazionale che suscita aspettative e discussioni. Nonostante le polemiche e il contesto, l’evento si svolge con la speranza di offrire un momento di calcio autentico e di qualità, come richiesto dai tifosi e dagli appassionati.

A Riad (ore 20, diretta Italia 1) va finalmente in scena la vera Supercoppa. I campioni d’Italia del Napoli sfidano i detentori della Coppa Italia del Bologna: la partita che dovrebbe essere, sarà, in barba a questo formato a quattro squadre, fittizio e gonfiato solo per moltiplicare le partite e i milioni. Il destino, che ha un senso dell’umorismo spiccato, ha deciso di premiare il merito sportivo puro, regalando la finale più logica a noi italiani ma, contemporaneamente, quella più sgradita ai padroni di casa sauditi. Avendo sborsato circa 60 milioni per ospitare il carrozzone, si aspettavano almeno una tra Inter, Milano Juventus perché la loro conoscenza del calcio italiano si ferma lì, e invece si ritrovano una finale storica al contrario: l'ultima senza “strisciate” risale addirittura al 2001, anno di Roma-Fiorentina, che però fece 61mila spettatori all’Olimpico in agosto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Napoli-Bologna, clamoroso in finale di Supercoppa: stadio deserto Leggi anche: Napoli, dal Bologna al Bologna: Conte e la voglia di rivincita nella finale di Supercoppa Leggi anche: Napoli-Bologna, è finale di Supercoppa: le probabili formazioni Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Bologna-Inter 4-3 dcr, le pagelle: Ravaglia super, male Bonny e Barella; Supercoppa, il Bologna batte l'Inter ed è in finale; Clamoroso scambio Roma-Napoli a gennaio? SKY a sorpresa: “Valutazioni in corso; Bologna-Inter, clamoroso fallo di mano di Bisseck. La reazione di Trevisani. Pronostici Napoli-Bologna: marcatore e tiri in porta - Restando sempre in casa Napoli, risulta piuttosto difficile prescindere dalle giocate e dal talento di Neres e di McTominay, in grado di ritagliarsi interessanti spiragli in un fazzoletto: l’ Over 0,5 ... ilveggente.it

