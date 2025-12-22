Il Napoli si aggiudica la Supercoppa Italiana 2023 battendo il Bologna 2-0 a Riad. La squadra azzurra ha mostrato una prestazione solida e convincente, con una gestione efficace del gioco e una vittoria che premia il loro impegno. Neres si distingue come protagonista, contribuendo al risultato finale. Questo successo rappresenta il terzo trofeo di questo tipo per il club, confermando la crescita e la competitività della squadra.

Supercoppa Italiana: dominio azzurro e trionfo firmato Neres. Il Napoli alza al cielo di Riad la terza Supercoppa Italiana della sua storia con una prestazione autoritaria, matura e mai realmente in discussione. Il 2-0 inflitto al Bologna è il risultato di una gara controllata dall’inizio alla fine dagli uomini di Antonio Conte, superiori per qualità, intensità e lettura dei momenti chiave. L’illusoria partenza sprint di Bologna. Dopo un avvio coraggioso dei rossoblù, gli azzurri prendono progressivamente il comando del gioco grazie al palleggio pulito di Lobotka, alla fisicità di McTominay e alla libertà concessa tra le linee a David Neres. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Napoli-Bologna 2-0, Supercoppa Italiana: pagelle e resoconto del trionfo firmato Neres

