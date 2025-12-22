Napoli Bologna 2-0 | gli azzurri dominano e vincono la Supercoppa Primo trofeo stagionale per Conte

Napoli ha conquistato la Supercoppa italiana battendo Bologna 2-0, aggiudicandosi il primo trofeo della stagione. La partita si è conclusa con una prestazione dominante degli azzurri, grazie alla doppietta di Neres. La vittoria rappresenta un importante risultato per il team e per l’allenatore Conte, che in questo match ha ottenuto il suo primo successo ufficiale con il Napoli.

grazie alla doppietta di Neres. l Napoli scrive una nuova pagina gloriosa della sua storia recente, conquistando la terza Supercoppa Italiana sotto la guida di Antonio Conte. Al termine di una prestazione impeccabile, gli azzurri hanno superato il Bologna di Italiano con un netto 2-0, dominando l’incontro dall’inizio alla fine senza mai concedere reali spazi agli avversari. La cronaca del match evidenzia un primo tempo a senso unico, con la compagine emiliana costretta sulla difensiva dalla pressione costante dei partenopei. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Napoli Bologna 2-0: gli azzurri dominano e vincono la Supercoppa. Primo trofeo stagionale per Conte Leggi anche: Napoli-Bologna 2-0, gli azzurri vincono la Supercoppa Italiana: è festa per gli uomini di Conte Leggi anche: Napoli-Bologna, Neres show: gli azzurri vincono la Supercoppa Italiana Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Pronostico Napoli-Bologna quote analisi finale Supercoppa 2025; Verso Napoli-Bologna, finale di Supercoppa: i 43 giorni che hanno cambiato gli azzurri, il piano di Italiano per l'impresa; Napoli-Bologna: le probabili formazioni della finale e dove vederla in tv; Supercoppa, i numeri della finale: Bologna bestia nera del Napoli, ma Conte ha blindato la difesa. Il Napoli trionfa in Arabia, il 2-0 al Bologna vale la Supercoppa - La Supercoppa Italia torna a Napoli, a undici anni dall'ultima volta. rainews.it

Napoli-Bologna 2-0, gli azzurri vincono la Supercoppa Italiana: è festa per gli uomini di Conte - Dal 23 maggio al 22 dicembre, ecco la Supercoppa nelle mani di Di Lorenzo, l’orgoglioso capitano del Napoli, e di ... ilmattino.it

Napoli-Bologna, diretta finale Supercoppa Italiana: Neres porta in trionfo Conte - I campioni d'Italia contendono ai detentori della Coppa Italia l'ultimo atto delle Final Four. tuttosport.com

Supercoppa italiana, Napoli-Bologna 2-0: doppietta di Neres, terzo trofeo per gli azzurri Al-Awwal Park Riyadh Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/supercoppa-pronto-italian-show-arabia-saudita-milan-napoli-bologna-inter-calcio- - facebook.com facebook

#Ferrara, #NapoliBologna e il retroscena su #Conte: "Non ci eravamo molto simpatici. Alla #Juve..." x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.