Il Napoli ha ottenuto la vittoria nella finale di Supercoppa Italiana contro il Bologna, con il risultato di 2-0. La partita ha visto un'ottima prestazione della squadra partenopea, con David Neres tra i protagonisti. Questa vittoria rappresenta un importante traguardo per il club, consolidando la propria posizione nel calcio italiano.

Napoli-Bologna -2-0 – Gli azzurri conquistano la Supercoppa Italiana CRONACA David Neres gran protagonista nella vittoria del Napoli in Supercoppa Italiana contro il Bologna. Più forte. Semplicemente più forte. Il Napoli vince la Supercoppa Italiana 2025 superando nella finalissima di Riad il Bologna per 2-0. Un risultato che – occasioni alla mano create nel corso del match – va anche stretto ai partenopei guidati da Antonio Conte. Il Napoli infatti, al di là dei primissimi minuti della partita, esce quasi subito e domina alla distanza, creando un’infinità di occasioni da gol. Serve però un gran sinistro a giro di Neres per sbloccare la gara; così come nella ripresa c’è un evidente aiuto di Ravaglia per il gol che vale al brasiliano la doppietta e al Napoli la terza Supercoppa della sua storia. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Napoli-Bologna 2-0 – Gli azzurri conquistano la Supercoppa Italiana

Leggi anche: Napoli-Bologna, Neres show: gli azzurri vincono la Supercoppa Italiana

Leggi anche: Napoli-Bologna 2-0, gli azzurri vincono la Supercoppa Italiana: è festa per gli uomini di Conte

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Pronostico Napoli-Bologna quote analisi finale Supercoppa 2025; Verso Napoli-Bologna, finale di Supercoppa: i 43 giorni che hanno cambiato gli azzurri, il piano di Italiano per l'impresa; Napoli-Bologna: le probabili formazioni della finale e dove vederla in tv; Supercoppa, i numeri della finale: Bologna bestia nera del Napoli, ma Conte ha blindato la difesa.

Napoli-Bologna 2-0, gli azzurri vincono la Supercoppa Italiana: è festa per gli uomini di Conte - Dal 23 maggio al 22 dicembre, ecco la Supercoppa nelle mani di Di Lorenzo, l’orgoglioso capitano del Napoli, e di ... ilmattino.it