Napoli allarme Carabinieri sui botti illegali | Non più fuochi ma veri Ied

Gli artificieri dell’Arma lanciano l’allerta sui botti illegali in vista del Capodanno: ordigni sempre più potenti e pericolosi. Sequestri tra Pollena Trocchia e Cimitile. Non sono più semplici botti illegali, ma veri e propri ordigni esplosivi improvvisati, paragonabili a led, capaci di provocare feriti gravi o addirittura vittime. È l’allarme lanciato dai Carabinieri di Napoli . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli, allarme Carabinieri sui botti illegali: “Non più fuochi, ma veri Ied” Leggi anche: Roma, botti illegali ad Acilia: sequestrati 50 chili di fuochi vietati Leggi anche: Napoli: 100 candelotti nell’auto. Dopo la droga anche i botti illegali passano nelle mani degli incensurati insospettabili? Carabinieri arrestano 25enne Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Napoli, nel 2025 sequestrati 44 chili di esplosivi. Il video delle detonazioni; Capodanno, l’allarme dei carabinieri: “Già sequestrati 44 chili di esplosivo, attenti anche ai fuochi innocui”; Botti illegali nel negozio, arrestato fruttivendolo di Pollena Trocchia; Capodanno a Napoli, è guerra ai botti illegali: sequestrati 44 chili di esplosivo. L'allarme degli artificieri: Ordigni come bombe, attenzione anche a quelli legali. L'allarme dei Carabinieri, 'botti illegali come Ied, sempre più pericolosi' - Non più fuochi d'artificio illegali, ma veri e propri Ied, ordigni improvvisati che possono facilmente uccidere. ansa.it

Fuochi d’artificio sempre più pericolosi: l’allarme dei Carabinieri in vista del Capodanno - Non più semplici fuochi d’artificio illegali, ma veri e propri ordigni improvvisati, paragonabili a Ied, capaci di provocare gravi ... sciscianonotizie.it

Napoli, carabinieri sequestrano e fanno brillare 44 chili di botti illegali - Botti illegali e rischi reali – Durante gli incontri, i carabinieri non si limitano a demonizzare i botti illegali, spesso assimilabili a veri e propri IED ... pupia.tv

