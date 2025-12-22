napoli accoglie fiamma olimpica tra i tedofori anche carlo di borbone

Napoli ospita la cerimonia di accensione della fiamma olimpica per i Giochi di Milano-Cortina 2026. Tra i tedofori figura anche Carlo di Borbone delle Due Sicilie, che parteciperà all’evento nel pomeriggio di domani. La presenza di figure storiche e rappresentative del territorio sottolinea l’importanza simbolica di questa iniziativa. La cerimonia si inserisce nel percorso di avvicinamento alle Olimpiadi, promuovendo i valori di unità e collaborazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ci sarà anche il principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie tra i tedofori che prenderanno parte alla cerimonia della fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026, in programma nel pomeriggio di domani a Napoli. La staffetta che vedrà protagonista il principe, nove volte campione del mondo di vela nella classe Smeralda 888, avrà inizio intorno alle ore 18.26, con punto di partenza all’altezza di Corso Umberto I, 135. La staffetta dei tedofori è programmata a partire dalle 17. Il tracciato collega la periferia col centro storico di Napoli: da Scampia, dove ha sede la palestra dove è cresciuta la medaglia d’oro olimpica Pino Maddaloni, anche lui tra i tedofori, fino al centro storico con l’arrivo fissato a piazza Plebiscito, dove è prevista a partire dalle 19. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

