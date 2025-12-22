Ferite gravi e mutilazioni. È quanto sta avvenendo ai gatti randagi della colonia di Porta Sole, nel centro storico cittadino, suscitando allarme tra i residenti e interrogativi sulle cause degli episodi che stanno colpendo gli animali.La colonia, composta da una decina di esemplari tra fissi e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Mutilazioni e ferite sospette sui gatti randagi di Porta Sole: la denuncia dei residenti

