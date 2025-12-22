Musica nella Biblioteca Bernardini con le sonorità electro di Chiara Turco

La Biblioteca Bernardini di Lecce ospita un evento musicale nell’ambito di Alter Palco, un progetto che porta la musica dal vivo in ambienti non tradizionali. Questa volta, la serata sarà caratterizzata dalle sonorità electro di Chiara Turco, offrendo un momento di ascolto in un contesto culturale e suggestivo. Un’occasione per scoprire musica originale in un’atmosfera tranquilla e informale.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.