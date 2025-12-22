Musica morto Chris Rea | addio al papà di ‘Josephine’

Il cantante Chris Rea, noto per successi come ‘Driving Home for Christmas’ del 1986, è morto all’età di 74 anni, lo ha dichiarato un portavoce della famiglia. Lo riporta la Bcc. “È con immensa tristezza che annunciamo la morte del nostro amato Chris – recita il messaggio. È mancato serenamente in ospedale questa mattina, dopo una breve malattia, circondato dalla sua famiglia”. Secondo il sito web di Rea, la sua hit, ‘Driving Home for Christmas’, “racconta la storia di un viaggiatore stanco che torna a casa, un momento di calore, umorismo e spirito natalizio che non ha mai perso la sua magia”, ed è spesso tornata in classifica a dicembre, raggiungendo quest’anno la posizione numero 30 nelle classifiche in Usa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Musica, morto Chris Rea: addio al papà di ‘Josephine’ Leggi anche: Morto Chris Rea a 74 anni: addio al cantante di Driving Home For Christmas e On the Beach Leggi anche: Morto Chris Rea, il cantante britannico aveva 74 anni Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Jon Batiste a Umbria jazz il 5 luglio; Riccardo Muti: la grande musica in luoghi simbolo d’Italia. Morto Chris Rea a 74 anni: addio al cantante di Driving Home For Christmas - Il cantante britannico si è spento in ospedale dopo una breve malattia. rainews.it

E' morto Chris Rea, l’icona del blues-rock britannico che ha segnato gli anni ’80 e ’90 - E’ morto all’età di 74 anni Chris Rea , uno dei cantautori britannici più amati degli anni Ottanta e Novanta. gazzettadelsud.it

È morto a 74 anni il cantante Chris Rea - "Ècon immensa tristezza che annunciamo la scomparsa del nostro amato Chris", ha dichiarato la famiglia in un comunicato, aggiungendo che "è mancato serenamente oggi in ospedale dopo una breve malattia ... tg24.sky.it

