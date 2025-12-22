Poliedricità, sperimentazione e grande musica dal vivo saranno protagoniste a Lacedonia con un evento speciale che vedrà sullo stesso palco Luca Pugliese e Tony Esposito. Un concerto unico, tra one man band e percussioni, capace di intrecciare sonorità contemporanee, omaggi alla tradizione e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Musica e solidarietà: Pugliese ed Esposito insieme a Lacedonia

