Musica durante le festività natalizie a Vasto | il Comune modifica gli orari
Il Comune modifica gli orari per la diffusione della musica durante le festività natalizie a Vasto.L'ordinanza del sindaco prevede i seguenti orari di diffusione della musica: per i giorni dal 25 al 28 dicembre 2025 sarà possibile diffondere musica all’aperto fino alle ore 1 del giorno successivo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Sanità | Libera professione, gli orari di call center e sportelli al pubblico durante le festività natalizie
Leggi anche: Vetro e lattine vietati negli spazi pubblici a Vasto durante le festività natalizie: l'ordinanza
Le note del Natale 2025 con Eleonora Daniele su Rai1: ospiti e quando in tv - Torna Le note del Natale 2025 con Eleonora Daniele su Rai1: quando in tv e chi saranno gli ospiti e i cantanti del grande evento musicale ... superguidatv.it
Da Carletti è tutta un’altra musica, soprattutto durante le feste natalizie! Grazie di cuore a tutti coloro che hanno scelto di vivere l’esperienza del Carletti’s Music Club. Un’atmosfera magica, ottimo cibo e la musica carica di energia e simpatia della Azonzo - facebook.com facebook
I Greci antichi ascoltavano musica quotidianamente: nei teatri, nei templi e durante banchetti. Strumenti come l’aulos e la kithara accompagnavano poesia, danze e rituali, riflettendo l’armonia tra musica, etica e educazione x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.