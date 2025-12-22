Musei Reali di Torino | per le festività natalizie riaprono l’Armeria Reale e il Gabinetto Cinese

Da oggi, lunedì 22 dicembre, i Musei Reali di Torino restituiscono al pubblico alcune delle loro sezioni più iconiche, giusto in tempo per le festività natalizie. Dopo circa cinque mesi di lavori intensi, la Galleria Beaumont dell’Armeria Reale, il Medagliere e il Gabinetto Cinese tornano a. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Ai Musei Reali di Torino riaprono l'Armeria Reale e il Medagliere - sono ambienti magici, raffinati antichi e moderni al tempo stesso e sono orgogliosa che i Musei Reali di Torino abbiano terminato nei tempi previsti un altro importante intervento finanziato dal Pnrr" ... ansa.it