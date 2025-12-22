Musei Reali di Torino | per le festività natalizie riaprono l’Armeria Reale e il Gabinetto Cinese
Da oggi, lunedì 22 dicembre, i Musei Reali di Torino restituiscono al pubblico alcune delle loro sezioni più iconiche, giusto in tempo per le festività natalizie. Dopo circa cinque mesi di lavori intensi, la Galleria Beaumont dell’Armeria Reale, il Medagliere e il Gabinetto Cinese tornano a. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: A Natale Torino Brilla. Le iniziative della Città per le festività natalizie
Leggi anche: Paola D’Agostino, una napoletana alla guida dei Musei Reali di Torino
Ai Musei Reali di Torino riaprono l'Armeria Reale e il Medagliere - sono ambienti magici, raffinati antichi e moderni al tempo stesso e sono orgogliosa che i Musei Reali di Torino abbiano terminato nei tempi previsti un altro importante intervento finanziato dal Pnrr" ... ansa.it
Ai Musei Reali, il 2026 si apre con la mostra su Beato Angelico - Per i Musei Reali il 2026 porterà con sé una programmazione ricca di iniziative inedite e scoperte, tra percorsi e attività culturali. torinoggi.it
Musei Reali di Torino: un nuovo allestimento per la Galleria Sabauda - Croce e delizia dei nostri musei sono i depositi, nei quali spesso possono trovarsi capolavori di grande pregio per la storia dell’arte ma che, per questioni di spazio ma anche di difficoltà di ... exibart.com
Per i Musei Reali di Torino il 2026 porterà "una programmazione ricca di iniziative". Un palinsesto che si inaugura il 6 febbraio con la mostra dossier "Beato Angelico negli occhi di Bartholomäus Spranger. Giudizi Universali a confronto". #ANSAViaggi x.com
Il Boschetto di Natale, ospitato nella Piazzetta dei Musei Reali e all’ingresso della principale residenza sabauda, ci invita a rallentare, dove un semplice passaggio quotidiano diventa un piccolo viaggio immersivo. #Starhotels #StarhotelsPremium #Starhotels - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.