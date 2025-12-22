Muscoli e chiave inglese per un romanzo Parla Chuck Palahniuk

Quando Chuck Palahniuk partecipò alle Conversazioni a Capri, la sua presenza suscitò immediatamente interesse e curiosità. Conosciuto per uno stile diretto e privo di fronzoli, l'autore si distinse per la capacità di affrontare temi complessi con sobrietà e chiarezza. La sua figura, spesso associata a un’immagine di ribellione, si rivelò invece più sfumata e riflessiva di quanto si potesse immaginare, lasciando un’impressione duratura.

