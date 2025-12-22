Mura la porta di casa per bloccare il compagno | intervengono i carabinieri

I carabinieri della Stazione di Galliera hanno arrestato un 42enne rumeno per violazione della normativa in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (codice rosso). L’arresto è stato eseguito durante un intervento dei militari, allertati dalla una donna che aveva. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

