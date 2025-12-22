Multa da 98 milioni per Apple L’Antitrust | Abuso di posizione dominante Ecco cosa è successo

Washington, 22 dicembre 2025 – Multa da oltre 98 milioni di euro a Apple per abuso di posizione dominante. Lo ha deciso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nel mirino Apple Inc., Apple Distribution International Ltd e Apple Italia S.r.l. Il gruppo ha violato l'articolo 102 del TFUE (il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) per quanto riguarda la fornitura agli sviluppatori di piattaforme per la distribuzione online di app per utenti del sistema operativo iOS. In tale mercato, Apple è in posizione di assoluta dominanza tramite il suo App Store. Cosa è successo. Al termine di una complessa istruttoria, condotta anche in coordinamento con la Commissione europea, con altre Autorità nazionali della concorrenza e con il Garante per la Protezione dei Dati Personali, l'AGCM ha accertato la restrittività – sotto il profilo concorrenziale – dell' App Tracking Transparency ("ATT") policy, ossia delle regole sulla privacy imposte da Apple, a partire da aprile 2021, nell'ambito del proprio sistema operativo mobile iOS, agli sviluppatori terzi di app distribuite tramite l'App Store. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

