Moviola Napoli Bologna l’episodio chiave della finale di Supercoppa Italiana

Moviola Napoli Bologna, l'episodio arbitrale chiave del match valido per la finale di Supercoppa Italiana 202526 L'episodio chiave della moviola del match Napoli Bologna, valido per la finale di Supercoppa Italiana 202526. Dirige l'arbitro Colombo. LA MOVIOLA LIVE PRIMO TEMPO Al 5? Cambiaghi giù in area, l'arbitro è vicino all'azione e non ravvisa scorrettezza nella .

Napoli-Bologna finale di Supercoppa Italiana: dove vederla stasera in TV, streaming, orario, e formazioni - Tutto pronto a Riyad per la finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna: orario del calcio d'inizio, diretta in chiaro, streaming gratuito e le scelte dei due allenatori ... movieplayer.it

ZUFFERLI BOCCIATO: Voto 5 dalla Gazzetta per l'arbitro di Napoli-Milan. #NapoliMilan #Supercoppa #Zufferli #Moviola #Maignan #Gazzetta #VAR #Arbitri #SempreMilan - facebook.com facebook

Moviola #NapoliMilan: #Zufferli, ma che fai #Maignan rosso, e il Var... x.com

