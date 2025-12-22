Il tema della gestione della vita notturna e delle attività di intrattenimento è tornato al centro dell'attualità. Prima l'ordinanza del sindaco Luca Salvetti che ha posto una stretta su musica, orari di apertura dei locali e vendita di alcol, poi la costituzione del comitato Modì che, nonostante. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - Movida, Confcommercio e Confesercenti: "Non trasformare i piccoli imprenditori in bersagli"

Leggi anche: Confesercenti, imprenditori a confronto su criticità economiche e prospettive

Leggi anche: Ordinanza antimovida in via Cambini, Confesercenti e Confcommercio: "Sì a limitazioni non troppo restrittive"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Confcommercio e Confesercenti. Lite sul mercato - SANTA CROCE"Il ritorno in centro storico è l’unica soluzione per salvare il mercato di Santa Croce, questo è ciò che sostengono tanto gli ambulanti quanto gli operatori in sede fissa ed è il motivo ... lanazione.it

Pesaro, Confcommercio e Confesercenti giocano d’anticipo: «Ponente pedonale solo d’estate e servizio navette da potenziare» - autunno 2025, Davide Ippaso segretario Confesercenti Pesaro e Agnese Trufelli, direttore Confcommercio Marche Nord hanno consegnato al ... corriereadriatico.it

Confcommercio e Confesercenti E-R, bene istituzioni su balneari - Romagna, Enrico Postacchini e Dario Domenichini, esprimono soddisfazione per l'impegno delle istituzioni sul riconoscimento degli indennizzi ai ... ansa.it

Confesercenti e Confcommercio disponibili a collaborare con le istituzioni - facebook.com facebook