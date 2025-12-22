Moto gp Tardozzi | Basta parlare di Rossi e Marquez 2015 Sbagliarono entrambi

Bologna, 22 dicembre 2025 – Al Mugello è riesplosa la polemica. I fischi per Marc Marquez, pilota Ducati vincitore del gran premio d’Italia, hanno scatenato la reazione di Davide Tardozzi, immortalata dalle telecamere mentre sbottava verso il pubblico ‘Zitti! E’ rosso!’, in riferimento alla tuta di Marc, in rappresentanza del team ufficiale Ducati. I fischi nel gp di casa, al pilota della moto di casa, fecero scattare il team manager con una reazione istintiva a difesa del proprio campione, ma ancora inviso a tutta la tifoseria legata a Valentino Rossi e risalente a quel famoso mondiale 2015, dove il Dottore accusò il pilota spagnolo di averglielo fatto perdere apposta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

