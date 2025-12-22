Mosca | ucciso un generale di Putin nell’esplosione della sua auto Dov’erano stati nascosti 3 etti di tritolo

Un ufficiale di alto livello dello Stato maggiore russo, Fanil Sarvarov, è deceduto in un'esplosione che ha coinvolto la sua auto, contenente circa 300 grammi di tritolo. L'incidente si è verificato in circostanze ancora da chiarire, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sugli sviluppi della situazione militare in Russia.

Fanil Sarvarov, capo del Dipartimemto di addestramento operativo dello Stato maggiore russo, è morto in seguito all'esplosione della sua auto, nella quale erano stati piazzati 300 grammi di tritolo. Lo scrive l'agenzia russa Tass, che cita la portavoce del comitato investigativo russo, Svetlata Petrenko, aggiungendo che le autorità sospettano la mano dei servizi ucraini nell'attentato

