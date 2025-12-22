Mosca ucciso il generale di Stato maggiore Sarvarov | Sospettiamo i servizi di Kiev Telefonata Trump-Starmer
Roma, 22 dicembre 2025 – Ucciso generale russo Fanil Sarvarov, capo dell’addestramento dello Stato Maggiore, coinvolto dall’esplosione di un'auto a Mosca. Qualcuno ha piazzato una bomba sotto la vettura e il Cremlino accusa Kiev: una delle piste dell’indagine sull’attentato è “collegata ai servizi speciali ucraini ". Dopo il nulla di fatto sule trattive di Miami, il piano di pace è in stallo. Macron è in cerca di un varco nel Cremilino e per questo sta organizzando un colloquio telefonico con lo zar – “ Voglio parlare con Putin. Ora il dialogo è utile ” – mentre da Mosca è arrivato il no al trilaterale Russia-Ucraina-Usa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
