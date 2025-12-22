Per frenare la superiorità spaziale occidentale che ha aiutato l’Ucraina sul campo di battaglia, la Russia sta sviluppando una nuova arma anti-satellite per colpire la rete Starlink con distruttive nubi di schegge orbitanti. A sospettarlo sono due servizi segreti di nazioni della Nato: secondo quanto scoperto dall’ Associated Press, la cosiddetta arma “a effetto zona” cercherebbe di inondare le orbite di Starlink con centinaia di migliaia di proiettili ad alta densità, potenzialmente disattivando più satelliti contemporaneamente ma rischiando anche danni collaterali catastrofici ad altri sistemi orbitanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mosca studia un’arma anti-satellite per colpire Starlink con nubi di schegge orbitanti”

Leggi anche: "Mosca lavora a un'arma per colpire i satelliti Starlink": la rivelazione degli 007 Nato

Leggi anche: Gli 007 Nato: «Mosca sta sviluppando un'arma per colpire la rete dei satelliti Starlink»

