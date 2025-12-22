Mosca generale russo ucciso con 300 grammi di tritolo sotto l’auto | chi era la vittima e come è stato posizionato l’ordigno Video

Un ufficiale delle Forze Armate russe è stato ucciso all’alba di lunedì in un’esplosione avvenuta sotto la sua vettura nel quartiere sud di Mosca. L’attentato, che ha coinvolto circa 300 grammi di tritolo, ha provocato la morte immediata della vittima. Le autorità stanno indagando sulle modalità e i responsabili di questo episodio.

Un alto ufficiale delle Forze Armate russe è stato ucciso all’alba di lunedì in seguito all’esplosione di un ordigno collocato sotto la sua automobile nel sud di Mosca. Lo hanno riferito le autorità investigative russe, che hanno aperto un procedimento penale e stanno valutando diverse ipotesi sull’attacco, tra cui il possibile coinvolgimento dei servizi speciali ucraini, secondo la Tass. Il presidente Vladimir Putin è al corrente dei fatti, tuttavia non ha ancora rilasciato dichiarazioni. La dinamica dell’esplosione. Secondo quanto comunicato dal Comitato Investigativo della Federazione Russa, l’esplosione è avvenuta intorno alle 06:55 ora di Mosca in via Yasenevaya. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Mosca, generale russo ucciso con 300 grammi di tritolo sotto l’auto: chi era la vittima e come è stato posizionato l’ordigno (Video) Leggi anche: Auto con 300 grammi di tritolo esplode a Mosca e uccide un generale dello Stato maggiore. "Sospetti su Kiev" Leggi anche: Guerra Ucraina-Russia, autobomba esplode a Mosca. Morto generale Sarvarov, Media: “Ucciso con 300 grammi di tritolo”, news in diretta Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Mosca, esplode autobomba: ucciso un generale. Sospetti russi su Kiev. Ue rinnova pacchetto sanzioni; Russia, esplode un'auto a Mosca: morto il generale russo Fanil Sarvarov. Accuse a Kiev; Esplode auto a Mosca: ucciso il generale Fanil Sarvarov; Esplode un’auto a Mosca, ucciso un alto generale russo: comandava il training dei soldati di Putin. Chi era Fanil Sarvarov, il generale russo ucciso in un attentato con autobomba a Mosca - Fanil Sarvarov, generale russo e responsabile dell’addestramento dell’esercito, è morto a Mosca in un attentato con autobomba ... fanpage.it

