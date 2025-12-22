Mosca | ‘assassinato generale di stato maggiore sospettiamo Kiev’
Un ordigno piazzato sotto il telaio di una automobile è stato fatto esplodere questa mattina, 22 dicembre, a Mosca. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Mosca, 'assassinato generale stato maggiore, sospettiamo Kiev' - "Un ordigno piazzato sotto il telaio di una automobile è stato fatto esplodere la mattina del 22 dicembre (... msn.com
Uno scenario di guerra a Mosca: l'attentato con la bomba che ha ucciso il generale Sarvarov - Uccisione eccellente a Mosca nell'esplosione della macchina a bordo della quale si trovava il tenente generale Fanil Sarvarov, capo del dipartimento di addestramento operativo dello stato maggiore del ... msn.com
Mosca: Assassinato generale dello stato maggiore, sospettiamo di Kiev' - Fanil Sarvarov, ucciso da ordigno sull'auto nella capitale' ... ansa.it
Una potente esplosione nella zona sud di Mosca, una bomba piazzata sotto il pianale della vettura su cui viaggiava il generale russo Fanil Sarvarov, 56 anni, morto poco dopo per le ferite riportate. Era il capo del dipartimento di addestramento operativo dello - facebook.com facebook
