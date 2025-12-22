Mosca | ‘assassinato generale di stato maggiore sospettiamo Kiev’

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ordigno piazzato sotto il telaio di una automobile è stato fatto esplodere questa mattina, 22 dicembre, a Mosca. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

