Morto James Ransone il volto di culto di The Wire si è spento a 46 anni

È morto James Ransone, attore statunitense noto per i ruoli in The Wire e It – Capitolo due. La sua scomparsa, avvenuta a Los Angeles all’età di 46 anni, rappresenta una perdita nel panorama cinematografico e televisivo. Ransone era apprezzato per la capacità di interpretare personaggi complessi e autentici. La sua scomparsa è stata comunicata ufficialmente e ha suscitato cordoglio tra colleghi e fan.

L'attore statunitense, noto in particolare per il ruolo di Ziggy e per il film It – Capitolo due, si è spento a Los Angeles.

