Morto il giornalista Giovanni Masotti
È morto a 74 anni Giovanni Masotti, giornalista e inviato Rai, figura di primo piano dell’informazione televisiva italiana. Era ricoverato in una clinica privata di Roma a causa di una broncopolmonite, le cui complicazioni si sono rivelate fatali. Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi ruoli all’interno del servizio pubblico, distinguendosi come inviato, conduttore e condirettore, oltre a essere stato vicedirettore del Tg2. Importante anche la sua attività come corrispondente dall’estero, con incarichi a Londra e a Mosca, che ne hanno consolidato il profilo internazionale. La carriera di Giovanni Masotti. 🔗 Leggi su Lettera43.it
