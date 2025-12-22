È morto a 74 anni Giovanni Masotti, giornalista e inviato Rai, figura di primo piano dell’informazione televisiva italiana. Era ricoverato in una clinica privata di Roma a causa di una broncopolmonite, le cui complicazioni si sono rivelate fatali. Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi ruoli all’interno del servizio pubblico, distinguendosi come inviato, conduttore e condirettore, oltre a essere stato vicedirettore del Tg2. Importante anche la sua attività come corrispondente dall’estero, con incarichi a Londra e a Mosca, che ne hanno consolidato il profilo internazionale. La carriera di Giovanni Masotti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Morto il giornalista Giovanni Masotti

Leggi anche: Firenze, consegnato il premio 'Giovanni Spadolini giornalista e politico'

Leggi anche: Non ce l'ha fatta Giovanni Pappalardo, avvocato, giornalista: il dolore straziante degli amici

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Addio a Giovanni Masotti, giornalista e storico volto della Rai - È morto all'età di 74 anni Giovanni Masotti, volto storico del giornalismo italiano e in particolare della Rai. rainews.it