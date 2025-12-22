morto giovanni masotti volto storico del tg2 era stato corrispondente a londra e mosca

Giornalista parlamentare, corrispondente dall’estero, anchorman del tg e conduttore di talk show. E’ morto a 74 anni Giovanni Masotti, volto storico del giornalismo televisivo e in particolare della Rai. Tra gli altri incarichi era stato anche vicedirettore di Rai2. Una parabola particolare che l’ha visto legato a lungo, almeno secondo il racconto dei giornali, a una cosiddetta “quota” di centrodestra e poi l’ha visto scendere in campo, in politica, con Democrazia Sovrana Popolare, il movimento guidato dal comunista Marco Rizzo. Masotti aveva cominciato a fare il cronista a 23 anni a Momento-sera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il Coordinamento nazionale di Pluralismo e Libertà esprime cordoglio per la scomparsa di Giovanni Masotti; È scomparso all'alba Giovanni Masotti, storico inviato e condirettore Rai

