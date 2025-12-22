(Adnkronos) – Morto a 90 anni Gianni Melidoni, decano dei giornalisti sportivi. Assunto a 20 anni al Messaggero di Roma, di cui fu per alcuni anni anche vicedirettore, aveva seguito ben 11 Olimpiadi ma la sua passione era il calcio, a cominciare dal racconto dello scudetto della Lazio di Maestrelli nel 1974 e della Roma . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Morto Gianni Melidoni, il decano dei cronisti sportivi: aveva 90 anni

Leggi anche: Morto Gianni Melidoni, decano del giornalismo sportivo italiano: aveva 90 anni

Leggi anche: È morto Gianni Melidoni, decano del giornalismo sportivo e uno dei volti del Processo di Aldo Biscardi: aveva 90 anni

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Calcio in lutto: è morto Giorgio Rumignani, il mago della C; Serie B: l’Empoli vince a Mantova, pari tra Entella e Sudtirol; Napoli, Brozovic incontra Conte prima della finale col Bologna; Psg, Kvara: Mi piace molto il calcio brasiliano.

È morto Gianni Melidoni, decano del giornalismo sportivo e uno dei volti del Processo di Aldo Biscardi: aveva 90 anni - Volto noto del Processo di Aldo Biscardi, raccontò trionfi e polemiche delle squadre della Capitale. fanpage.it