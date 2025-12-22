Morto Chris Rea le sue canzoni più famose | da Josephine a On the Beach

Il mondo della musica internazionale piange la scomparsa di Chris Rea, cantautore britannico amatissimo per classici intramontabili come On The Beach e l’inno natalizio Driving Home For Christmas. Rea è morto all’età di 74 anni, come annunciato lunedì dalla sua famiglia, dopo una “breve malattia”, circondato dall’affetto dei suoi cari, la moglie e i due figli. Chi era Chris Rea e come è morto. “È con immensa tristezza che annunciamo la morte del nostro amato Chris. È mancato serenamente in ospedale, circondato dalla sua famiglia”, con questo breve testo è stata annunciata la morte di Chris Rea. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Morto Chris Rea, le sue canzoni più famose: da Josephine a On the Beach Leggi anche: Musica, morto Chris Rea: addio al papà di ‘Josephine’ Leggi anche: Morto Chris Rea a 74 anni: addio al cantante di Driving Home For Christmas e On the Beach La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Morto Chris Rea, le sue canzoni più famose: da Josephine a On the Beach - Chris Rea, addio al cantautore britannico che ci faceva guidare sulle note della nostalgia. dilei.it

È morto a 74 anni il cantante Chris Rea - "Ècon immensa tristezza che annunciamo la scomparsa del nostro amato Chris", ha dichiarato la famiglia in un comunicato, aggiungendo che "è mancato serenamente oggi in ospedale dopo una breve malattia ... tg24.sky.it

È morto Chris Rea, la voce di 'Driving Home for Christmas' aveva 74 anni - Il cantante e chitarrista britannico Chris Rea, celebre per il suo classico natalizio "Driving Home for Christmas" e per successi internazionali come "Fool (If You Think It's Over)", "The Road to Hell ... msn.com

È morto il chitarrista e cantante britannico Chris Rea x.com

Brutta notizia per tutti noi praterini:ci ha lasciato Gil Gerard, noto al pubblico per aver interpretato l'affascinante e bel Chris Nelson nella serie televisiva La casa nella prateria. È morto domenica 14 dicembre all’età di 82 anni. A darne notizia, come riporta ‘The - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.