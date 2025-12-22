Morto Chris Rea a 74 anni | addio al cantante di Driving Home For Christmas e On the Beach

È morto a 74 anni Chris Rea, autore di Driving Home For Christmas e On the Beach. Il cantante britannico si è spento in ospedale dopo una breve malattia. Aveva venduto oltre 30 milioni di dischi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

