Morto Chris Rea a 74 anni | addio al cantante di Driving Home For Christmas e On the Beach
È morto a 74 anni Chris Rea, autore di Driving Home For Christmas e On the Beach. Il cantante britannico si è spento in ospedale dopo una breve malattia. Aveva venduto oltre 30 milioni di dischi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Nicola Vannini è morto a 65 anni: addio al primo cantante dei Diaframma e fondatore di Audioglobe
Leggi anche: Ace Frehley è morto: addio allo Spaceman dei Kiss, 74 anni
La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.
Morto Chris Rea a 74 anni: addio al cantante di Driving Home For Christmas e On the Beach - È morto a 74 anni Chris Rea, autore di Driving Home For Christmas e On the Beach. fanpage.it
Brutta notizia per tutti noi praterini:ci ha lasciato Gil Gerard, noto al pubblico per aver interpretato l'affascinante e bel Chris Nelson nella serie televisiva La casa nella prateria. È morto domenica 14 dicembre all’età di 82 anni. A darne notizia, come riporta ‘The - facebook.com facebook
"Siamo tutti bravissimi a persuaderci di avere ragione." Ricordando Christopher Hitchens, morto il #15dicembre 2011. x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.