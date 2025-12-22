Morto a 46 anni James Ransone recitò in ‘The Wire’ e ‘It’

Lutto a Hollywood: è morto a 46 anni James Ransone, fra i protagonisti della serie tv ‘The Wire’ e del film ‘It: capitolo due’ di Andy Muschietti. Secondo l’ufficio del medico legale della contea di Los Angeles, Ransone si sarebbe tolto la vita venerdì scorso. Aveva recitato anche in ‘Black phone’ e ‘Black phone 2’ e in fiction come ‘Bosch’ e ‘Poker Face’. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Morto a 46 anni James Ransone, recitò in ‘The Wire’ e ‘It’ Leggi anche: James Ransone, star di The Wire, è morto a soli 46 anni Leggi anche: È morto James Ransone, attore di The Wire e It: Capitolo 2: aveva 46 anni Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Morto l'attore James Ransone noto per The Wire e It-Capitolo 2, il 46enne si sarebbe tolto la vita; Morto a 46 anni anni l'attore americano James Ransone; James Ransone, tragico addio all'attore di 'The Wire': le cause della morte a 46 anni; È morto James Ransone: la star di IT - Capitolo 2 aveva 46 anni. James Ransone è morto, l'attore americano aveva 46 anni: «Si è tolto la vita» - Il corpo dell’attore è stato trovato a Los Angeles venerdì. msn.com

