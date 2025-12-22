Morti nello stesso giorno a 16 e 17 anni i corpi in ospedale Poi la scoperta choc dei genitori di Jacopo

Si torna a parlare dell’incidente che lo scorso settembre ha sconvolto Pisa e due famiglie, quello che ha portato alla morte di Jacopo Gambini, 17 anni, e Leonardo Renzoni, di 16, in seguito a uno scontro frontale tra due moto. A riportare la vicenda al centro dell’attenzione è una notizia emersa solo successivamente, legata a quanto avvenuto dopo l’incidente, all’interno dell’ospedale cittadino, dove i corpi dei due ragazzi sarebbero stati scambiati. Un episodio che ha aggravato ulteriormente una tragedia già immensa e che ha portato i genitori di Jacopo a presentare una denuncia querela contro l’azienda ospedaliera. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: “Sono morti a 3 e 5 anni”. Dramma per il famoso: esplosione di un palazzo, poi la scoperta choc

Leggi anche: Si trovano ricoverati in coma nello stesso ospedale, al risveglio scambiano qualche parola. Sette anni dopo, un finale da film: lui le chiede di sposarlo nello stesso centro medico

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Da Papa Francesco a Giorgio Armani, i personaggi che ci hanno lasciato nel 2025. FOTO; Incidente a Palermo, morto uomo investito da uno scooter; Vincenzo Sepe morto a 16 anni in un incidente mentre va alla gita scolastica, il presagio della mamma: «Non prendere lo scooter».

Morti nello stesso giorno, i corpi scambiati in ospedale: i genitori di Jacopo lo vegliano per ore, ma era l'amico Leonardo - Si torna a parlare dell'incidente che ha portato alla morte di Jacopo Gambini, 17 anni, e Leonardo Renzoni, di 16, a seguito del frontale tra le due moto avvenuto a Pisa lo ... leggo.it