Morte 15 persone in un incidente autostradale in Indonesia | Intrappolate tra i vetri rotti e la carrozzeria

Grave incidente a Semarang, in Indonesia. Un autobus con 34 passeggeri si è scontrato al casello. 15 persone sono morte, e 19 feriti sono stati trasportati negli ospedali vicini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: 15 persone morte in un incidente autostradale in Indonesia: “Intrappolate tra i vetri rotti e la carrozzeria”

Leggi anche: Città allagate e persone intrappolate: tra Indonesia, Thailandia e Malesia 350 morti per le alluvioni

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Lisbona, deraglia funicolare: almeno 15 morti e 18 feriti. Un'italiana tra i diciotto feriti, non è grave. «Si è rotto un cavo, poi lo...; Verona la provincia con più incidenti della Regione: 2.878 sinistri con 60 morti e 3.775 feriti; Scontro auto-scooter a Santarcangelo di Romagna: morta 18enne; Incidente in autostrada, morti 12 membri della stessa famiglia: tornavano da un matrimonio.

15 persone morte in un incidente autostradale in Indonesia: “Intrappolate tra i vetri rotti e la carrozzeria” - La mattina di lunedì 22 dicembre 15 persone sono morte in un grave incidente autostradale in Indonesia. fanpage.it