Morlupo Rapina in gioielleria con armi spianate I Carabinieri intervengono e arrestano tre persone di 35 60 e 67 anni
MORLUPO – Nel primo pomeriggio di ieri, 21 Dicembre, attorno alle 14 è giunta presso la Centrale Operativa di Bracciano
Rapina a mano armata in gioielleria: l'assalto all'interno del centro commerciale.
Assalto armato in una gioielleria a Morlupo, il blitz va in fumo: tre arresti - I tre rapinatori, entrati fingendosi clienti, sono stati bloccati dai carabinieri poco prima della fuga. rainews.it
MORLUPO – Rapina in gioielleria, così i carabinieri hanno catturato i tre banditi - Si sono presentati come normali clienti, ma una volta all’interno hanno estratto le pistole e immobilizzato i presenti. tiburno.tv
Rapina in gioielleria a Morlupo, i ladri presi dai Carabinieri di Bracciano - 00 è giunta presso la Centrale Operativa di Bracciano una telefonata concitata da parte di una donna che, riferiva di una rapina in atto presso una Gioielleria di Morl ... terzobinario.it
Rapina in una gioielleria armi in pugno. In tre arrestati dai Carabinieri Ieri pomeriggio, attorno alle 14.00 è giunta presso la Centrale Operativa di Bracciano una telefonata concitata da parte di una donna che, riferiva di una rapina in atto presso una Gioielleria - facebook.com facebook
