Morlupo Rapina in gioielleria con armi spianate I Carabinieri intervengono e arrestano tre persone di 35 60 e 67 anni

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cronache Cittadine MORLUPO – Nel primo pomeriggio di ieri, 21 Dicembre, attorno alle 14 è giunta presso la Centrale Operativa di Bracciano L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

Rapina a mano armata in gioielleria: l'assalto all'interno del centro commerciale.

morlupo rapina gioielleria armiAssalto armato in una gioielleria a Morlupo, il blitz va in fumo: tre arresti - I tre rapinatori, entrati fingendosi clienti, sono stati bloccati dai carabinieri poco prima della fuga. rainews.it

MORLUPORapina in gioielleria, così i carabinieri hanno catturato i tre banditi - Si sono presentati come normali clienti, ma una volta all’interno hanno estratto le pistole e immobilizzato i presenti. tiburno.tv

morlupo rapina gioielleria armiRapina in gioielleria a Morlupo, i ladri presi dai Carabinieri di Bracciano - 00 è giunta presso la Centrale Operativa di Bracciano una telefonata concitata da parte di una donna che, riferiva di una rapina in atto presso una Gioielleria di Morl ... terzobinario.it

