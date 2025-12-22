Montesacro alla deriva tra spaccio e rapine C' è la paura di uscire | Zona peggiorata

Da una parte i villini in stile Liberty, le costruzioni residenziali e i viali alberati; dall'altra gli insediamenti abusivi, le piazze di spaccio e la malamovida. Sono queste le due facce di Montesacro, il quartiere che si sviluppa intorno alle rive dell'Aniene, nel quadrante nord-est della Capitale. Per rendersene conto basta attraversare la zona a piedi. Le aree verdi parallele al fiume, come quelle a cui si accede da via Nomentana Nuova, sono «casa» di sbandati. È lì che gli accampamenti proliferano e che i disperati si rifugiano, costruendo giacigli di fortuna e sperando di sfuggire alle operazioni di bonifica delle anse. 🔗 Leggi su Iltempo.it

